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Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы
Киноафиша Сериалы Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы Сезоны Сезон 1

Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы»

В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы» приключения Бутусовых и Соколовских продолжаются. Таня и Иван празднуют годовщину со дня свадьбы и собираются в путешествие в Москву. Женя получает интересное деловое предложение. Нику пригласили попробоваться на главную роль в мюзикл, а маленького Ивана бабушка-генеральша решила во что бы то ни стало сделать кадетом. Словом, членам обоих семейств вновь не приходится скучать. В Москве их ожидает много незабываемых моментов. Но главная часть плана героев – представить на суд публики новое произведение Агаты Печориной.

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Список серий 1-го сезона сериала «Моя любимая свекровь 3. Московские каникулы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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