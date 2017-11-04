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Моя любимая свекровь 2 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Моя любимая свекровь 2
Киноафиша Сериалы Моя любимая свекровь 2 Сезоны Сезон 1

Моя любимая свекровь 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя любимая свекровь 2»

В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь – 2» в семьях Соколовских и Бутусовых пополнение. У Татьяны с Иваном на свет появился сын, у Виктории с сыном Татьяны тоже рождается мальчик. Иван с Евгением собираются сделать сюрприз своим супругам. Они планируют вместе провести с ними отпуск в санатории, куда устроился работать Евгений. Таким образом, все семейство, включая обеих свекровей и тетушку Веронику, оказывается на берегу моря. Но вместо того, чтобы наслаждаться идиллией на побережье, герои ухитряются перессориться. Татьяна уверена, что Иван изменяет ей. И у нее есть основания так думать. 

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Список серий 1-го сезона сериала «Моя любимая свекровь 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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