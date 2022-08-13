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Пустой дом 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пустой дом
Киноафиша Сериалы Пустой дом Сезоны Сезон 1

Пустой дом 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пустой дом»

В 1 сезоне сериала «Пустой дом» события разворачиваются в большом и уютном загородном доме отставного прокурора Веры Андреевны. Сегодня знаменательное событие – ее внук Никита наконец решает познакомить семью со своей невестой Викой, и все родные собираются за общим столом. Но вскоре становится ясно, что этот брак невозможен. Дело в том, что много лет назад именно Вера Андреевна отправила за решетку отца девушки, причем тот до сих пор уверен в своей невиновности. Несмотря на громкий скандал, молодые отказываются расставаться. Но выясняется, что у двух семейств есть еще несколько общих секретов.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пустой дом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2022
График выхода всех сериалов
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