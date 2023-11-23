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Балабол 7 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Балабол 7
Киноафиша Сериалы Балабол 7 Сезоны Сезон 1

Балабол 7 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Балабол 7»

В 1 сезоне сериала «Балабол 7» в центре событий оказывается провинциальный оперуполномоченный Саня по кличке Балабол. Так его прозвали за веселый нрав и способность шутить и сохранять бодрость духа даже в непростых ситуациях. Балабин отличается самоуверенностью, но частенько попадает впросак и обращается за помощью к товарищам. Недавно в его отделе появился новый сотрудник – лейтенант Чекашин, которого Саня тут же стал всячески высмеивать. Сам Балабол внезапно стал частью любовного треугольника: в город приехали Анжелика и Марьям. Кроме того, родственникам Сани угрожает опасность.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Балабол 7 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 ноября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 ноября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 декабря 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
1 декабря 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 декабря 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 декабря 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
5 декабря 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
5 декабря 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
6 декабря 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
6 декабря 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
7 декабря 2023
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
7 декабря 2023
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
8 декабря 2023
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
8 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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