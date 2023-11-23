В 1 сезоне сериала «Балабол 7» в центре событий оказывается провинциальный оперуполномоченный Саня по кличке Балабол. Так его прозвали за веселый нрав и способность шутить и сохранять бодрость духа даже в непростых ситуациях. Балабин отличается самоуверенностью, но частенько попадает впросак и обращается за помощью к товарищам. Недавно в его отделе появился новый сотрудник – лейтенант Чекашин, которого Саня тут же стал всячески высмеивать. Сам Балабол внезапно стал частью любовного треугольника: в город приехали Анжелика и Марьям. Кроме того, родственникам Сани угрожает опасность.