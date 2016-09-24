Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Моя любимая свекровь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Моя любимая свекровь
Киноафиша Сериалы Моя любимая свекровь Сезоны Сезон 1

Моя любимая свекровь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя любимая свекровь»

В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь» в свои 40 лет Татьяна мечтает о спокойствии и уютных вечерах за чтением книг. Однако из привычного душевного равновесия женщину выбивает любимый сын с шокирующим известием. Оказывается, он собирается сделать Таню свекровью. Женщина шокирована, ведь ее отпрыск слишком молод, чтобы отправиться под венец. Героиня всеми силами пытается расстроить готовящуюся свадьбу. Но вскоре случается совсем непредвиденное. Таня и сама влюбляется. И тут на сцене появляется новое действующее лицо – будущая свекровь самой Тани. Ей тоже не нравится решение сына жениться.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Моя любимая свекровь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2016
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше