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Кто убил Отто Миллера? 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кто убил Отто Миллера?
Киноафиша Сериалы Кто убил Отто Миллера? Сезоны Сезон 1

Who Shot Otto Mueller? 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто убил Отто Миллера?»

В 1 сезоне сериала «Кто убил Отто Миллера?» в день своего 65-летия успешного предпринимателя и бывшую звезду рестлинга обнаружили мертвым в его загородном доме. Успешный бизнесмен жил в поместье вместе с восемью членами своей семьи. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов вскоре выясняют, что речь идет о предумышленном убийстве. Они по очереди проводят допрос всех членов семьи и выясняют множество шокирующих фактов об успешном и беззаботном, на первый взгляд, человеке. У всех есть свои мрачные истории об Отто — и свои причины желать ему смерти.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кто убил Отто Миллера?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
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