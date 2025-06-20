Оповещения от Киноафиши
Современная женщина 2022 - 2025, 1 сезон

Modern Kadin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Современная женщина»

В 1 сезоне сериала «Современная женщина» в центре событий – молодая женщина по имени Пынар. Она исповедует ислам, но воспитывалась на стыке западной и восточной культур, поэтому обладает довольно современными взглядами. Девушка уверена, что способна всего добиться самостоятельно без помощи мужчин. Пынар хочет выйти замуж за мужчину, которого на самом деле полюбит. Родственники поощряют ее решение. Но героиня становится все старше, а достойного кандидата так и не появляется. На праздники девушка собиралась отправиться в Сивас к родителям, но друзья пригласили ее с собой на курорт. Однако это будет не главное решение в ее жизни...

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb

Список серий сериала Современная женщина

Сезон 1
35'lik
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2025
POPPO
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2025
Dünyanın En İyi Annesi
Сезон 1 Серия 3
27 июня 2025
Kırmızı Alarm
Сезон 1 Серия 4
4 июля 2025
Darısı Başıma
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2025
Evde Tek Başıma
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2025
Kadınlar Çiçektir
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2025
Karnabahar
Сезон 1 Серия 8
1 августа 2025
Kusursuz Sevgili
Сезон 1 Серия 9
8 августа 2025
Ben de Yoluma Giderim
Сезон 1 Серия 10
15 августа 2025
