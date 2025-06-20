В 1 сезоне сериала «Современная женщина» в центре событий – молодая женщина по имени Пынар. Она исповедует ислам, но воспитывалась на стыке западной и восточной культур, поэтому обладает довольно современными взглядами. Девушка уверена, что способна всего добиться самостоятельно без помощи мужчин. Пынар хочет выйти замуж за мужчину, которого на самом деле полюбит. Родственники поощряют ее решение. Но героиня становится все старше, а достойного кандидата так и не появляется. На праздники девушка собиралась отправиться в Сивас к родителям, но друзья пригласили ее с собой на курорт. Однако это будет не главное решение в ее жизни...