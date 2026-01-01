Оповещения от Киноафиши
Династия 2022, 1 сезон

Hanedan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Династия»

В 1 сезоне сериала «Династия» герои руководят крупным нефтяным бизнесом. Эти люди владеют целым состоянием, они высокомерны, заносчивы и успели нажить огромное количество врагов. Между главой семейства и его сыном случается серьезный конфликт из-за мачехи. Молодая женщина хочет полностью взять на себя руководство фирмы. Для этого она заключает сделку с заклятым недругом своего супруга – хозяином конкурирующей компании. Но никто и предположить не мог, чем именно обернется их договор. Кэррингтоны и Колби открыто начинают воевать за контроль над своим состоянием и своими детьми.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Династия

Сезон 1
