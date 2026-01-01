В 1 сезоне сериала «Нарядное пугало» разворачивается романтическая история любви Пеями и Эсвет. Главный герой увлекается пошивом одежды и мечтает стать всемирно известным дизайнером. Он отправляет своего больного отца в Стамбул после того, как скончался его дедушка. У отца интеллектуальное развитие маленького ребенка. Молодой человек стыдится родителя и старается сделать так, чтобы о его существовании не узнали его близкие друзья. На новом месте юноша нанимает женщину, которая будет приглядывать за его отцом, пока он занят делами. Герой шьет свадебный наряд для девушки, в которую безумно влюбляется.