Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Нарядное пугало 2022, 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Нарядное пугало Сезоны Сезон 1
Suslu korkuluk
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Нарядное пугало»

В 1 сезоне сериала «Нарядное пугало» разворачивается романтическая история любви Пеями и Эсвет. Главный герой увлекается пошивом одежды и мечтает стать всемирно известным дизайнером. Он отправляет своего больного отца в Стамбул после того, как скончался его дедушка. У отца интеллектуальное развитие маленького ребенка. Молодой человек стыдится родителя и старается сделать так, чтобы о его существовании не узнали его близкие друзья. На новом месте юноша нанимает женщину, которая будет приглядывать за его отцом, пока он занят делами. Герой шьет свадебный наряд для девушки, в которую безумно влюбляется.

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Список серий сериала Нарядное пугало

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета
Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли
Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше