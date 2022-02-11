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Путь любви: Хаджи Байрам Вели 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Путь любви: Хаджи Байрам Вели
Киноафиша Сериалы Путь любви: Хаджи Байрам Вели Сезоны Сезон 1

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 52 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Путь любви: Хаджи Байрам Вели»

В 1 сезоне сериала «Путь любви: Хаджи Байрам Вели» в центре событий оказывается знаменитый турецкий поэт и правитель, который основал дервишский орден. Долгие годы после его гибели последователи Хаджи Байрам Вели оказывали содействие тем, кто нуждался в помощи, а также занимались религиозным просвещением. Хаджи появился на свет в Анкаре и стал одним из основоположников мусульманства. Он появился на свет в 1352 году, а ушел из жизни в 1430-м. Многие его деяния существенно повлияли на жизнь турецкого народа. До сих пор люди приезжают к его усыпальнице в Улусе, чтобы почтить его память.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Путь любви: Хаджи Байрам Вели График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
11 февраля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
11 марта 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
25 марта 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2022
9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
10 апреля 2022
10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
11 апреля 2022
11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
12 апреля 2022
12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
13 апреля 2022
13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
14 апреля 2022
14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
15 апреля 2022
15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
17 апреля 2022
16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
18 апреля 2022
17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
19 апреля 2022
18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
20 апреля 2022
19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
21 апреля 2022
20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
22 апреля 2022
21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
23 апреля 2022
22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
24 апреля 2022
23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
25 апреля 2022
24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
26 апреля 2022
25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
27 апреля 2022
26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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