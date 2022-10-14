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Шантарам 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шантарам
Киноафиша Сериалы Шантарам Сезоны Сезон 1

Shantaram 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шантарам»

В 1 сезоне сериала «Шантарам» в центре событий оказывается писатель и бывший вор, который совершает побег из австралийской тюрьмы и решает обосноваться подальше от Зеленого континента. Местом, где он решает спрятаться и начать жизнь заново, становится Индию. Там героя ожидает немало захватывающих приключений. Благодаря своему характеру и личным качествам Лин вскоре обзаводится новыми друзьями. Одна из местных жительниц, мать индийского приятеля Лина, называет его именем Шантарам, что значит в переводе с маратхи «мирный человек» или «тот, которому Господь даровал мирную судьбу». 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шантарам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бомбейское "нет" The Three Nos
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2022
Фунты лиха в Бомбее Down and Out
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2022
Странные компаньоны Strange Bedfellows
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2022
Плохая медицина Bad Medicine
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2022
Греховность преступления The Sin in the Crime
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2022
Ходячий мертвец Dead Man Walking
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2022
Вода - дыхание жизни Apo Vai Pranah
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2022
Как в холодные времена Like in the Time of Cholera
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2022
Мне остаться или уйти? Should I Stay or Should I Go
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2022
Вырой две могилы Dig Two Graves
Сезон 1 Серия 10
2 декабря 2022
Горькие плоды Banquet of Consequences
Сезон 1 Серия 11
9 декабря 2022
В конце долгого пути All the Way From There Just to Get to Here
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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