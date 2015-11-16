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Неподсудные 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неподсудные
Киноафиша Сериалы Неподсудные Сезоны Сезон 1

Неподсудные 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Неподсудные»

В 1 сезоне сериала «Неподсудные» под следствие попадает крайне неожиданный обвиняемый – отставной офицер государственной безопасности Андрей Воронов. На мужчину вешают серьезные обвинения: предположительно, он пытался освободить из-под стражи фигуранту уголовного дела и помогал коррупционерам. Вот только Воронов понимает истинную причину своего заключения. Он вспоминает, как десятилетие назад познакомился на службе с крайне опасным, но уникальным человеком – агентом, которого преследовали спецслужбы всех государств разом. Теперь Андрей становится пешкой в игре, правил которой он не знает.

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Список серий 1-го сезона сериала «Неподсудные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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