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Девять жизней Нестора Махно 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Девять жизней Нестора Махно
Киноафиша Сериалы Девять жизней Нестора Махно Сезоны Сезон 1

Девять жизней Нестора Махно 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девять жизней Нестора Махно»

В 1 сезоне сериала «Девять жизней Нестора Махно» в центре событий оказывается известный украинский анархист. В возрасте семнадцати лет он попадается во время политической акции и отправляется за решетку на два десятилетия за грабежи, насилие и даже убийства. Но этот опыт не ломает, а лишь закаляет мужчину. Когда в России разгорается революция 1917-го, Махно вновь обретает свободу. Он не просто присоединяется к восстанию, а возглавляет целое движение своих последователей. Боевой и тюремный опыт помогает ему понравиться революционерам. Вот только его цели и убеждения отличаются от стремлений «красных».

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девять жизней Нестора Махно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 июля 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 июля 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2007
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2007
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2007
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2007
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 июля 2007
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 июля 2007
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 июля 2007
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 июля 2007
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 июля 2007
График выхода всех сериалов
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