Invitation to a Bonfire 2023, 1 сезон

Invitation to a Bonfire Сезон 1
Invitation to a Bonfire
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Invitation to a Bonfire»

В 1 сезоне сериала Invitation to a Bonfire события разворачиваются в Нью-Джерси в 30-е годы XX века. Молодая русская иммигрантка по имени Зоя перебирается в Америку, где пытается устроить свою новую жизнь. С детства героиня увлекается садоводством, поэтому ей удается найти место в местной закрытой школе-интернате для девочек. Однако забота о деревьях и цветах оборачивается для Зои неожиданным любовным приключением. К ней проявляет интерес новый преподаватель школы – загадочный и обаятельный профессор, пишущий известные романы. Но есть одна проблема: он женат, причем его супруга – замечательная и отзывчивая женщина.

