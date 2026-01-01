Вера Брагина уже не так сильно бесит зрителей «Первого отдела»: нашелся новый ненавистный персонаж

После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе

Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой

«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)