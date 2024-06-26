Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Земля женщин 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земля женщин
Киноафиша Сериалы Земля женщин Сезоны Сезон 1

Land of Women 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земля женщин»

В 1 сезоне сериала «Земля женщин» светская львица Гала в одночасье лишается своей привычной идеальной жизни. Женщина долгие годы провела в шикарном особняке в браке с нечистым на руку бизнесменом, родила ему дочь и совершенно разучилась сама зарабатывать на жизнь. Но однажды все меняется: мужчина оказывается осужден за серьезное финансовое преступление и сбегает из страны, подставив свою супругу. Гала оказывается один на один со своими проблемами и решает вернуться в родной городок с виноградниками, но без перспектив. Она забирает с собой пожилую мать, дочку-подростка и начинает жизнь с чистого листа.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Земля женщин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 июля 2024
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше