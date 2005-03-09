Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хиромант 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хиромант
Киноафиша Сериалы Хиромант Сезоны Сезон 1

Хиромант 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хиромант»

В 1-м сезоне сериала «Хиромант» Сережа Рябинин был простым студентом Ярославского института, но его жизнь раз и навсегда изменилась после похорон отца. Прямо на кладбище к молодому человеку неожиданно подошел мужчина, которого он никогда раньше не видел. Этот человек представился приятелем умершего и вручил Сергею дневниковые записи его отца и древнюю книгу, обучающую хиромантии. Сергей никак не ожидал получить столь необычное наследство. Парень даже представления не имел, что оно кардинальным образом поменяет всю его жизнь и принесет много горя. Оказывается, уникальный дар может стать одновременно и проклятием.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Хиромант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2005
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2005
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2005
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2005
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2005
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2005
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2005
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2005
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2005
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2005
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше