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Люба, дети и завод 2005 - 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люба, дети и завод
Киноафиша Сериалы Люба, дети и завод Сезоны Сезон 1

Люба, дети и завод 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 70
Продолжительность сезона 26 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люба, дети и завод»

В 1 сезоне сериала «Люба, дети и завод…» шесть месяцев назад Любовь Орлова прогнала своего супруга, злоупотребляющего спиртным, и превратилась из вполне состоятельной домохозяйки в мать-одиночку, который приходится собственными силами кормить и одевать троих детей. Она находит работу на химкомбинате и в этот же день знакомится со своими новыми коллегами. Подавляющее большинство из них, конечно, мужчины. Помимо веселых сослуживцев, в жизни Любы фигурирует дотошная, но безобидная свекровь, высокая красивая подруга детства, обожающая учить жизни, и, разумеется, трое сорванцов. Все они не дают Орловой скучать.

Рейтинг сериала

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2.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Люба, дети и завод» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2005
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2005
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2005
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2005
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 2005
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2005
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2005
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2005
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 сентября 2005
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 сентября 2005
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 сентября 2005
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 сентября 2005
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 октября 2005
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 октября 2005
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 октября 2005
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 октября 2005
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
10 октября 2005
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
11 октября 2005
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
12 октября 2005
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
13 октября 2005
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
14 ноября 2005
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
15 ноября 2005
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
16 ноября 2005
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
17 ноября 2005
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
21 ноября 2005
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
22 ноября 2005
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
23 ноября 2005
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
24 ноября 2005
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
28 ноября 2005
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
29 ноября 2005
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
30 ноября 2005
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
1 декабря 2005
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
5 декабря 2005
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
6 декабря 2005
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
7 декабря 2005
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
8 декабря 2005
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
12 декабря 2005
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
13 декабря 2005
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
14 декабря 2005
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
21 декабря 2005
Серия 41
Сезон 1 Серия 41
22 декабря 2005
Серия 42
Сезон 1 Серия 42
2 февраля 2006
Серия 43
Сезон 1 Серия 43
6 февраля 2006
Серия 44
Сезон 1 Серия 44
7 февраля 2006
Серия 45
Сезон 1 Серия 45
8 февраля 2006
Серия 46
Сезон 1 Серия 46
9 февраля 2006
Серия 47
Сезон 1 Серия 47
10 февраля 2006
Серия 48
Сезон 1 Серия 48
13 февраля 2006
Серия 49
Сезон 1 Серия 49
14 февраля 2006
Серия 50
Сезон 1 Серия 50
15 февраля 2006
Серия 51
Сезон 1 Серия 51
16 февраля 2006
Серия 52
Сезон 1 Серия 52
17 февраля 2006
Серия 53
Сезон 1 Серия 53
20 февраля 2006
Серия 54
Сезон 1 Серия 54
21 февраля 2006
Серия 55
Сезон 1 Серия 55
22 февраля 2006
Серия 56
Сезон 1 Серия 56
26 февраля 2006
Серия 57
Сезон 1 Серия 57
27 февраля 2006
Серия 58
Сезон 1 Серия 58
28 февраля 2006
Серия 59
Сезон 1 Серия 59
1 марта 2006
Серия 60
Сезон 1 Серия 60
2 марта 2006
Серия 61
Сезон 1 Серия 61
13 июня 2006
Серия 62
Сезон 1 Серия 62
14 июня 2006
Серия 63
Сезон 1 Серия 63
15 июня 2006
Серия 64
Сезон 1 Серия 64
16 июня 2006
Серия 65
Сезон 1 Серия 65
19 июня 2006
Серия 66
Сезон 1 Серия 66
20 июня 2006
Серия 67
Сезон 1 Серия 67
21 июня 2006
Серия 68
Сезон 1 Серия 68
22 июня 2006
Серия 69
Сезон 1 Серия 69
23 июня 2006
Серия 70
Сезон 1 Серия 70
26 июня 2006
График выхода всех сериалов
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