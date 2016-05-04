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Старое ружье 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Старое ружье
Киноафиша Сериалы Старое ружье Сезоны Сезон 1

Старое ружье 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Старое ружье»

В 1 сезоне сериала «Старое ружье» действие происходит в начале сороковых. В центре событий оказывается обыкновенный преподаватель в сельской школе по имени Петр. Он привык считать себя аполитичным, держаться тихо и скромно, всячески потворствуя властям. Так, думает Петя, следует вести себя, чтобы остаться в относительной безопасности. Однако после суровых поединков советские войска отступили, и в село ворвались немцы. Оккупанты установили комендантский час, оружие велели сдать под угрозой смерти. А затем в семье Пети произошло несчастье. И застенчивый преподаватель математики взял в руки старое ружье…

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Старое ружье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2016
График выхода всех сериалов
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