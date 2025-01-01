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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Ялта-45
Сезоны
Ялта-45, список сезонов
Ялта-45
16+
Год выпуска
2012
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
Первый канал
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
3.8
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Список сезонов сериала «Ялта-45»
Сезон 1
4 эпизода
1 мая 2012 - 4 мая 2012
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