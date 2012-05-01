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Ялта-45 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ялта-45
Киноафиша Сериалы Ялта-45 Сезоны Сезон 1

Ялта-45 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ялта-45»

В 1 сезоне сериала «Ялта-45» события разворачиваются в 1945 году. Первые лица трех государств – Сталин, Черчилль и Рузвельт – собираются провести саммит в Ялте. Тем временем до сотрудников разведывательных спецслужб доходят сведения о готовящемся покушении. Встреча лидеров может сорваться. Начальник спецслужбы Алексей Турок, крымский следователь Жора Маркаров и американский майор Джон Уилби собираются во что бы то ни стало найти диверсантов и помешать им осуществить свой замысел. Им удалось найти человека, через которого связываются диверсанты. Маркарову давно известен этот человек. 

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ялта-45» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2012
2 серия
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2012
3 серия
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2012
4 серия
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2012
График выхода всех сериалов
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