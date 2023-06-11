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Стражи Отчизны. Внешняя угроза 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стражи Отчизны. Внешняя угроза
Киноафиша Сериалы Стражи Отчизны. Внешняя угроза Сезоны Сезон 1

Стражи Отчизны. Внешняя угроза 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стражи Отчизны. Внешняя угроза»

В 1 сезоне сериала «Стражи Отчизны. Внешняя угроза» история о работе тайного подразделения продолжается. Отдел «спящих» агентов был сформирован еще в 90-х годах, когда необходимо было выполнить несколько опасных миссий, связанных с защитой государственных интересов. В нулевые от команды осталось лишь два агента – Андрей Краснов и Владимир Гуляев по прозвищу Пират. Их погрузили в состояние транса и создали «мирные» биографии.  Кто они на самом деле, известно лишь генералу Вавилову, куратору «Стражей». И вот наступает время, когда специально обученные бойцы снова понадобились родине. Их выводят из состояния гипноза.

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Список серий 1-го сезона сериала «Стражи Отчизны. Внешняя угроза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 июня 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 8
11 июня 2023
График выхода всех сериалов
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