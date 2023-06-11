В 1 сезоне сериала «Стражи Отчизны. Внешняя угроза» история о работе тайного подразделения продолжается. Отдел «спящих» агентов был сформирован еще в 90-х годах, когда необходимо было выполнить несколько опасных миссий, связанных с защитой государственных интересов. В нулевые от команды осталось лишь два агента – Андрей Краснов и Владимир Гуляев по прозвищу Пират. Их погрузили в состояние транса и создали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, известно лишь генералу Вавилову, куратору «Стражей». И вот наступает время, когда специально обученные бойцы снова понадобились родине. Их выводят из состояния гипноза.