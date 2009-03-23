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Сыщик Путилин 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сыщик Путилин
Киноафиша Сериалы Сыщик Путилин Сезоны Сезон 1

Сыщик Путилин 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сыщик Путилин»

В 1 сезоне сериала «Сыщик Путилин» события разворачиваются в Российской Империи во второй половине ХIХ века. В центре сюжета оказывается следователь Иван Дмитриевич Путилин. Когда-то герой руководил Петербургской сыскной полицией, но теперь он по собственному желанию отправился на заслуженный покой. На пенсии мужчина решает заняться своими служебными мемуарами. Для него это не только способ скоротать время, но и возможность поделиться с миром своей увлекательной историей и многолетним сыскным опытом. Каждое дело в истории Путилина – настоящая загадка с крайне неожиданным ответом.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сыщик Путилин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дом свиданий, часть 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2009
Дом свиданий, часть 2
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2009
Костюм Арлекина, часть 1
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2009
Костюм Арлекина, часть 2
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2009
Князь ветра, часть 1
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2009
Князь ветра, часть 2
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2009
Князь ветра, часть 3
Сезон 1 Серия 7
26 марта 2009
Князь ветра, часть 4
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2009
График выхода всех сериалов
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