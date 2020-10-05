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Старые кадры 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Старые кадры
Киноафиша Сериалы Старые кадры Сезоны Сезон 1

Старые кадры 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Старые кадры»

В 1 сезоне сериала «Старые кадры» в центре событий оказывается опытная и старательная сотрудница уголовного розыска Александра Токарева. Многолетняя карьера следовательницы рушится в одночасье, когда она по нелепой случайности срывает значимую операцию. Уволить ее начальство не может, поэтому женщину «ссылают» в новый бесполезный отдел МВД. ОРНП отвечает за расследование нераскрытых ранее преступлений, отправленных в архив из-за следственного «тупика» или истечения срока давности. А членами команды становятся пенсионеры и отставные полицейские. Тем не менее Саша намерена сделать отдел по-настоящему полезным.

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Список серий 1-го сезона сериала «Старые кадры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дело об официантке
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2020
Дело об однокурснице
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2020
Дело о поддельной картине
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2020
Хоккейное дело
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2020
Дело о протестах
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2020
Дело о трёх исчезнувших девушках
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2020
Дело об экстрасенсах
Сезон 1 Серия 7
8 октября 2020
Дело о неизвестной
Сезон 1 Серия 8
8 октября 2020
Дело о похороненных
Сезон 1 Серия 9
9 октября 2020
Дело о мёртвом кулинаре
Сезон 1 Серия 10
9 октября 2020
Дело о пломбирной войне
Сезон 1 Серия 11
12 октября 2020
Дело о грузинском ресторане
Сезон 1 Серия 12
12 октября 2020
Дело о возвращённой машине
Сезон 1 Серия 13
13 октября 2020
Дело о зелёном человеке
Сезон 1 Серия 14
13 октября 2020
Дело под прикрытием
Сезон 1 Серия 15
14 октября 2020
Дело о похитителе поневоле
Сезон 1 Серия 16
14 октября 2020
Дело о бывшем бандите
Сезон 1 Серия 17
15 октября 2020
Дело о поджоге
Сезон 1 Серия 18
15 октября 2020
Дело о больнице
Сезон 1 Серия 19
16 октября 2020
Дело о доме престарелых
Сезон 1 Серия 20
16 октября 2020
График выхода всех сериалов
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