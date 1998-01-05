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Графиня де Монсоро 1998, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Графиня де Монсоро
Киноафиша Сериалы Графиня де Монсоро Сезоны Сезон 1

Графиня де Монсоро 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 26
Продолжительность сезона 22 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Графиня де Монсоро»

В 1 сезоне сериала «Графиня де Монсоро» действие начинается в Париже в 1578 году. Франция переживает непростые и мятежные времена. Трон занимает король Генрих III, однако с его правами на корону согласны отнюдь не все придворные и уж точно не все простые люди. Отступники встают на сторону его родного брата и следующего по очереди наследника династии – графа Анжуйского. Одним из таких смельчаков оказывается молодой парень де Бюсси. Он в одиночку выступает против четверых вооруженных мужчин – фаворитов короля. Потеряв сознание на поле боя, герой приходит в себя в покоях прекрасной незнакомки Дианы.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Графиня де Монсоро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 января 1998
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 1998
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 января 1998
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 января 1998
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 января 1998
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 января 1998
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 1998
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 1998
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 января 1998
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 января 1998
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 января 1998
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 января 1998
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
17 января 1998
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 января 1998
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 января 1998
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
20 января 1998
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 января 1998
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
22 января 1998
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
23 января 1998
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
24 января 1998
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
25 января 1998
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
26 января 1998
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
27 января 1998
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
28 января 1998
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
29 января 1998
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
30 января 1998
График выхода всех сериалов
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