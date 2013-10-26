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Сводная сестра 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сводная сестра
Киноафиша Сериалы Сводная сестра Сезоны Сезон 1

Сводная сестра 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сводная сестра»

В 1 сезоне сериала «Сводная сестра» в центре событий оказывается девочка Маша, у которой в семье произошел конфликт. Ее родители развелись, и после того, как отец ушел, мать Марии начала встреться с другим мужчиной. Они съехались, и у Маши появился новый отец. А вместе с ним – и сводная сестра Настя. Девочки росли вместе, но стать друг другу родными не удавалось. Настя потеряла мать и не простила ни отцу, ни своей судьбе этого обстоятельства. Тем более что теперь в комнате, где раньше жила ее мать, обосновалась какая-то чужая девчонка. Спустя годы ненависть, которая долго копилась в душе Насти, стала лишь крепче...

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Список серий 1-го сезона сериала «Сводная сестра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2013
График выхода всех сериалов
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