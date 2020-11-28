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Сто дней свободы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сто дней свободы
Киноафиша Сериалы Сто дней свободы Сезоны Сезон 1

Сто дней свободы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сто дней свободы»

В 1 сезоне сериала «Сто дней свободы» мужчину преклонного возраста остановил милиционер на вокзале. Когда-то он был бодрым моложавым мужчиной, но в короткий срок превратился на печального старика. Земляки прозвали его Авдеичем и встретили с недоверием ‒ он прибыл в родные края из лагеря, где оказался в начале тридцатых годов по ложному доносу за «антисоветчину». Прошло долгих десять лет, но клеймо «врага народа» смыть непросто. Нелегко пришлось и близким Авдеича: не дождавшись его, скончалась супруга Елизавета, детям приходится избегать упоминаний о своем отце, а внучку не удается пристроить в учебное заведение.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сто дней свободы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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