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Стражи Отчизны 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стражи Отчизны
Киноафиша Сериалы Стражи Отчизны Сезоны Сезон 1

Стражи Отчизны 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стражи Отчизны»

В 1 сезоне сериала «Стражи Отчизны» в центре событий оказываются сотрудники засекреченного подразделения «спящих» агентов. Оно сформировалось в начале 90-х и долгие годы помогало государству справиться с внешней угрозой. В 2000-х от коллектива остались лишь два агента. Теперь они находятся в состоянии глубокого транса, у них вымышленные «мирные» биографии. Лишь их начальник – генерал Вавилов – может вернуть им воспоминания о том, кем они являются на самом деле. И это время пришло! Уже во время первой операции к «стражам» примыкают двое новых сотрудников. Теперь отряд состоит из четырех человек. Впереди их ждет множество испытаний.

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Список серий 1-го сезона сериала «Стражи Отчизны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Матрёшки I
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2019
Матрёшки II
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2019
Мёртвая вода I
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2019
Мёртвая вода II
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2019
Невеста национальной безопасности I
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2019
Невеста национальной безопасности II
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2019
Благо во смерть I
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2019
Благо во смерть II
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2019
График выхода всех сериалов
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