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Сердце Ангела 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сердце Ангела
Киноафиша Сериалы Сердце Ангела Сезоны Сезон 1

Сердце Ангела 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сердце Ангела»

В 1 сезоне сериала «Сердце ангела» главным действующим лицом является продажный сотрудник полиции, который давно не занимается честной борьбой со злоумышленниками, а вовсю пользуется служебным положением и действует исключительно в целях своих интересов. Он берет взятки, разваливает «нужные» дела, вступает в сговор с криминальными авторитетами. Но однажды его жизнь меняется. Герой попадает в реанимацию, его жизнь в опасности. Врачи спасают его, делая пересадку сердца. Существует мнение, что вместе с донорским органом пациенты нередко приобретают воспоминания и чувства того человека. Так и произошло...

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий сериала Сердце Ангела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 марта 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2016
График выхода всех сериалов
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