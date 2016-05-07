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Второй брак 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Второй брак
Киноафиша Сериалы Второй брак Сезоны Сезон 1

Второй брак 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Второй брак»

В 1 сезоне сериала «Второй брак» молодая наивная девушка из провинции по имени Анастасия Окунева отправляется в Москву. Там она сразу становится сотрудницей большой строительной фирмы, куда ее устроила подруга матери. После смерти этой женщины руководство компанией переходит к Глебу. Сын Киры неожиданно для Насти начинает ухаживать за ней, а вскоре даже предлагает руку и сердце. Настя думает, что попала в сказку, но это не так. У Глеба давно есть любимая девушка, которую зовут Марина. Коварный молодой человек собирается использовать Настю для того, чтобы завладеть наследством.

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Список серий 1-го сезона сериала «Второй брак» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2016
График выхода всех сериалов
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