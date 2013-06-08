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Княжна из хрущёвки 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Княжна из хрущёвки
Киноафиша Сериалы Княжна из хрущёвки Сезоны Сезон 1

Княжна из хрущёвки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Княжна из хрущёвки»

В 1 сезоне сериала «Княжна из хрущевки» в центре событий оказывается юная москвичка по имени Лиза. Она живет на рабочей окраине столицы вместе с отцом-сантехником. Девушка была крайне далека от богемной жизни столицы, пока не попала в качестве домработницы в дом к состоятельному владельцу глянцевого издания «Кабриолет» Гарику. Он живет в центре столицы, в квартире, унаследованной от отца, который был известным советским режиссером. Молодой человек занимается бизнесом, а вот его сестра Женя – настоящая «светская львица». Она отлично знает законы этого мира и решает помочь Лизе «выбиться в люди».

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Княжна из хрущёвки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 июня 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2013
График выхода всех сериалов
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