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Невеста комдива 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невеста комдива
Киноафиша Сериалы Невеста комдива Сезоны Сезон 1

Невеста комдива 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Невеста комдива»

В 1 сезоне сериала «Невеста комдива» действие происходит в конце семидесятых. В центре событий оказывается идейная комсомолка по имени Катерина. Она заканчивает педагогический институт и по распределению направляется в военный гарнизон. Однако там для нее не находится вакансий. Генерал Кузин хочет, чтобы она поехала домой – у него и без новоявленной учительницы много проблем. Летчик Чукин во время тренировочного полета приземлился на военном истребителе, чтобы увидеться с возлюбленной Юлей, дочерью комдива. Из-за этого Кузина уволят, а руководить дивизией назначат солдафона Приходько. Но Катерина не хочет уезжать.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Невеста комдива» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 марта 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 марта 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 марта 2020
График выхода всех сериалов
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