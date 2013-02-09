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Второе восстание Спартака 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Второе восстание Спартака
Киноафиша Сериалы Второе восстание Спартака Сезоны Сезон 1

Второе восстание Спартака 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Второе восстание Спартака»

В 1 сезоне сериала «Второе восстание Спартака» главным действующим лицом становится известный военный летчик Спартак Котляровский. Он был в числе тех советских солдат, которые отправились бомбить Берлин в конце лета 1941-го. Советские власти должны были вручить ему «Звезду Героя», но вместо этого начали преследовать Спартака. Ему назначили тюремный срок. Котляровский не может позволить себе такой роскоши, как заключение под стражу, ведь на свободе его ждет любимая женщина. Тогда он становится организатором самого большого восстания заключенных за всю историю существования советского режима.

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Список серий 1-го сезона сериала «Второе восстание Спартака» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 февраля 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 февраля 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 февраля 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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