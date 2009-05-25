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Высший пилотаж 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Высший пилотаж
Киноафиша Сериалы Высший пилотаж Сезоны Сезон 1

Высший пилотаж 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Высший пилотаж»

В 1 сезоне сериала «Высший пилотаж» – история о летчиках экипажа Ил-86, которым предстоит пережить немало испытаний и на земле, и над облаками. Боевой летчик Серега Васильев, которого уволил из армии в связи с сокращением штата, становится вторым пилотом в экипаже гражданской авиакомпании. Ему немного лет, но опыта у него уже предостаточно. Серега пролетал сотни часов на разных видах воздушных суден, однако за штурвал пассажирского Ил-86 сел впервые. И во время его дебюта, как назло, погодные условия были отвратительными. Но бойкие красавицы-стюардессы Маруся и Наташа, сразу влюбившиеся в Серегу, всегда готовы прийти на выручку.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Высший пилотаж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новые люди
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2009
Жара
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2009
Кордебалет
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2009
Детский сад
Сезон 1 Серия 4
28 мая 2009
Слепота
Сезон 1 Серия 5
1 июня 2009
Он не должен уйти
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2009
Чёрная икра
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2009
Африканские страсти
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2009
Спецрейс
Сезон 1 Серия 9
8 июня 2009
Туман
Сезон 1 Серия 10
9 июня 2009
Сердце
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2009
Неизвестная болезнь
Сезон 1 Серия 12
11 июня 2009
Высший пилотаж
Сезон 1 Серия 13
15 июня 2009
Найденыш
Сезон 1 Серия 14
16 июня 2009
Захват
Сезон 1 Серия 15
17 июня 2009
Земля обетованная
Сезон 1 Серия 16
18 июня 2009
График выхода всех сериалов
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