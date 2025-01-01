Постеры сериала «Истерия!»

Седьмой сезон стал последним, несмотря на рейтинг 8,2 на IMDb: почему закрыли культовый сериал «Менталист»

Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

Если нужен идеальный сериал для вечера — выбирайте один из этих: Энистон, Уизерспун и другие здесь прекрасны

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие

«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете