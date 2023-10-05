В 1 сезоне сериала «Екатерина. Фавориты» верная сподвижница и приближенная фрейлина императрицы княгиня Дашкова возвращается в Россию с хорошими новостями: в Европе все уважают и поддерживают Екатерину и даже именуют ее Великой. Рядом находится и любимый мужчина – светлейший князь Потемкин, который теперь является законным венчанным мужем правительницы. Тем не менее в покоях императрицы под чутким контролем ее супруга продолжают сменяться молодые фавориты. Один из них – Александр Ланской – неожиданно оказывается для женщины настоящей любовью. Ей предстоит решать государственные вопросы с разбитым сердцем.