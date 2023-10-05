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Екатерина. Фавориты 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Екатерина. Фавориты
Киноафиша Сериалы Екатерина. Фавориты Сезоны Сезон 1

Екатерина. Фавориты 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Екатерина. Фавориты»

В 1 сезоне сериала «Екатерина. Фавориты» верная сподвижница и приближенная фрейлина императрицы княгиня Дашкова возвращается в Россию с хорошими новостями: в Европе все уважают и поддерживают Екатерину и даже именуют ее Великой. Рядом находится и любимый мужчина – светлейший князь Потемкин, который теперь является законным венчанным мужем правительницы. Тем не менее в покоях императрицы под чутким контролем ее супруга продолжают сменяться молодые фавориты. Один из них – Александр Ланской – неожиданно оказывается для женщины настоящей любовью. Ей предстоит решать государственные вопросы с разбитым сердцем.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Екатерина. Фавориты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 октября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 октября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 октября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
27 октября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
28 октября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 октября 2023
График выхода всех сериалов
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