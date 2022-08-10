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Постер сериала Школьные байки. Сериал
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Школьные байки. Сериал, список сезонов

School Tales The Series 18+
Год выпуска 2022
Страна Таиланд
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Школьные байки. Сериал»
Школьные байки. Сериал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 10 августа 2022
 
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