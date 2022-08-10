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Школьные байки. Сериал 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Школьные байки. Сериал
Киноафиша Сериалы Школьные байки. Сериал Сезоны Сезон 1

School Tales The Series 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Школьные байки. Сериал»

В 1 сезоне сериала «Школьные байки. Сериал» события разворачиваются в восьми разных школах. Все это – самые обычные, на первый взгляд, учебные заведения Таиланда. Здесь есть классы, столовые, уроки, перемены, дружба, любовь и вражда. Однако не обходится и без странностей. Одна школа построена на месте старинного тайского кладбища, в другой когда-то при страшных обстоятельствах погиб ученик, в третьей то и дело пропадают дети. Нескольким подросткам предстоит раскрыть все тайны и выяснить, что таится в стенах их школ. Вот только выжить при этом, вероятнее всего, удастся далеко не всем.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Школьные байки. Сериал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
7 утра 7AM
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2022
Мстительное заклинание Vengeful Spell
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2022
Красивый Beautiful
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2022
Книга трупов The Book of Corpses
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2022
Безголовый учитель Headless Teacher
Сезон 1 Серия 5
10 августа 2022
Обед Lunch
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2022
Проклинать Curse
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2022
Прогулка в школе A Walk in School
Сезон 1 Серия 8
10 августа 2022
График выхода всех сериалов
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