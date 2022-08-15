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Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс» 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс»
Киноафиша Сериалы Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс» Сезоны Сезон 1

Legacy: The True Story of the LA Lakers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс»»

В 1 сезоне сериала «Наследие: Правдивая история Лос-Анджелес Лейкерс» магнат на рынке недвижимости Джерри Басс ищет достойный способ вложить свои средства. Неожиданно для всех он решает приобрести молодую и не особенно успешную баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Никто не верит в успех этого начинания, но Басс не сдается и продолжает всячески продвигать свой клуб. За считаные годы он превращает скучный и надоевший всем спорт в настоящее шоу. Он привлекает живую группу поддержки, устраивает шоу с участием звезд и отлично тренирует ребят. Через 40 лет его проект становится легендой.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 сентября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 октября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2022
График выхода всех сериалов
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