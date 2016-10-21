Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Интим не предлагать 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Интим не предлагать
Киноафиша Сериалы Интим не предлагать Сезоны Сезон 1

Интим не предлагать 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Интим не предлагать»

В 1 сезоне сериала «Интим не предлагать» в центре событий оказывается сын успешного бизнесмена Игоря Петровича. Отец часто им недоволен. Особенно его раздражает, что отпрыск тратит непозволительно много денег на красивых моделей на одну ночь. В воспитательных целях Игорь Петрович решает лишить сына финансовых средств и отказать ему в домработнице. Он надеется, что парень, который привык жить в чистой уютной квартире и вкусно питаться, обратит внимание на порядочных хозяйственных девушек. Но не тут-то было. Молодой человек не собирается менять привычный образ жизни. И тут в его жизнь буквально врывается толстушка Маруся…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Интим не предлагать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2016
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше