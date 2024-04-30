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Вуаль 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вуаль
Киноафиша Сериалы Вуаль Сезоны Сезон 1

The Veil
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вуаль»

В 1 сезоне сериала «Вуаль» события разворачиваются вокруг двух совершенно разных, но прочно связанных между собой женщин. Одна из них старше и опытнее, другая – более юная и горячая, полная энтузиазма и стремления изменить свою жизнь. Одна скрывает от всего мира темную тайну из своего прошлого, другая намерена докопаться до правды и раскрыть эту тайну. По воле судьбы они обе оказываются на одном пути, ведущем из Стамбула в Европу. Им предстоит добраться до Парижа, а затем и до Лондона, продолжая свою опасную и запутанную игру в «правду или ложь». По мере сближения их отношения становятся все более сложными и рискованными.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Вуаль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лагерь The Camp
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2024
Переход через мост Crossing the Bridge
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2024
Актив The Asset
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2024
Рассекречено Declassified
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2024
Дедушкин дом Grandfather's House
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2024
Коттедж The Cottage
Сезон 1 Серия 6
28 мая 2024
График выхода всех сериалов
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