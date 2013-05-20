Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лекарство против страха 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лекарство против страха
Киноафиша Сериалы Лекарство против страха Сезоны Сезон 1

Лекарство против страха 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лекарство против страха»

В 1 сезоне сериала «Лекарство против страха» солдат с тяжелым ранением попадает в лагерь миротворцев, который находится на территории боевых действий. Если бы не хирург из России, подполковник Андрей Ковалев, который прибыл в лагерь за лекарственными препаратами, то пострадавший вряд ли смог бы выжить. По дороге обратно в часть к каравану присоединяется доктор Илья Греков — давний приятель Ковалева. Водитель машины, на которой прибыл Греков, говорит лидеру группировки о том, что его люди уже ждут караван. Илья произносит всего несколько слов, в том числе «Лекарство против страха».

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Лекарство против страха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 мая 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 мая 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 мая 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 мая 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 мая 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 мая 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 мая 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 июня 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
2 июня 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 июня 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 июня 2013
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше