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Последний ход королевы 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний ход королевы
Киноафиша Сериалы Последний ход королевы Сезоны Сезон 1

Последний ход королевы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний ход королевы»

В 1 сезоне сериала «Последний ход королевы» управляющая строительной фирмой Настя хочет оформить опеку над детдомовцем Даней, который ей очень понравился. Но Даню хочет забрать не только Настя. Он понравился журналисту Вишнякову и его супруге-телеведущей. Вероятно, Даня попадет к ним. В довершение всех неприятностей главной героине то и дело звонит какой-то нахал и постоянно говорит детские прибаутки и считалки, вроде: «Тили-тили-тесто, играем в королевство!» Настя уже впадает в отчаяние, но тут ей поступает крупный заказ. Правда, спустя некоторое молодой женщине он кажется подозрительным.

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Список серий 1-го сезона сериала «Последний ход королевы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2016
График выхода всех сериалов
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