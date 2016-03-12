В 1 сезоне сериала «Последний ход королевы» управляющая строительной фирмой Настя хочет оформить опеку над детдомовцем Даней, который ей очень понравился. Но Даню хочет забрать не только Настя. Он понравился журналисту Вишнякову и его супруге-телеведущей. Вероятно, Даня попадет к ним. В довершение всех неприятностей главной героине то и дело звонит какой-то нахал и постоянно говорит детские прибаутки и считалки, вроде: «Тили-тили-тесто, играем в королевство!» Настя уже впадает в отчаяние, но тут ей поступает крупный заказ. Правда, спустя некоторое молодой женщине он кажется подозрительным.