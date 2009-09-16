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Морские дьяволы 3 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы 3
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы 3 Сезоны Сезон 1

Морские дьяволы 3 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы 3»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 3» у членов команды из особого военного подразделения «Тайфун» наступают большие изменения. Их руководитель отправляется в отставку, и его должность занимает Батя. Багира ждет ребенка и отправляется в декрет. В центре подготовки появляются двое новых претендентов: капитан-лейтенант Александр Бурлак и лейтенант Лариса Павлова. Ее прислали с Каспийской флотилии, а вот с Бурлаком ситуация выглядит весьма загадочно. По словам Бати, этого человека рекомендовали сотрудники Федеральной службы безопасности. Вскоре предоставляется возможность проверить профессиональные навыки новичков.

Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы 3» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 сентября 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 сентября 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 сентября 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 сентября 2009
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 сентября 2009
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 сентября 2009
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 сентября 2009
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 сентября 2009
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 сентября 2009
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 сентября 2009
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 сентября 2009
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 сентября 2009
График выхода всех сериалов
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