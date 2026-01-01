В 1 сезоне сериала Cinema Paradiso события разворачиваются в небольшом сицилийском городке, где живет маленький мальчик по прозвищу Тото. Это очень веселый, талантливый и необычный ребенок, но семья не понимает его природной склонности к искусству. Однажды герой случайно оказывается на съемочной площадке известного итальянского фильма. Работа съемочной группы так его впечатляет, что мальчик раз и навсегда влюбляется в кинематограф и решает во что бы то ни стало стать настоящим актером. Но на пути Тото встает множество преград: давление родителей, непростое взросление, нищета и первая любовь.