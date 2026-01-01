Прилучный кусает локти: как живет Агата Муцениеце после развода — снимается, вышла замуж и даже родить успела

Элвиса Пресли обожали миллионы: почему он выступал только в Америке и никогда не давал концертов в Европе и СССР?

После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»

«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)

Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории

«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили