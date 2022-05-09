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Через прицел 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Через прицел
Киноафиша Сериалы Через прицел Сезоны Сезон 1

Через прицел 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Через прицел»

В 1 сезоне сериала «Через прицел» события разворачиваются в 1942 году. Возвращаясь после задания, братья Алексей и Егор Брошины попадают в перестрелку. Один из них погибает, а второй получает тяжелейшую травму. Медики спасают герою жизнь, Леша снова рвется в зону боевых действий, но члены медицинской комиссии строго запрещают ему отправляться на передовую. Вместо возвращения на фронт руководство назначает Алексея тренером молодых курсанток. Ему предстоит обучить снайперскому мастерству несколько молодых девушек. Алексей в работе с подопечными использует жесткие методы, а порой ведет себя очень грубо...

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Через прицел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2022
График выхода всех сериалов
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