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Бедные родственники 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бедные родственники
Киноафиша Сериалы Бедные родственники Сезоны Сезон 1

Бедные родственники 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бедные родственники»

В 1 сезоне сериала «Бедные родственники» в глухой деревне живет юная красавица Серафима. Девушка знает, что ее родители были родом из Москвы и у нее даже осталась там комната. Вот только всех ее родных объявили «врагами народа», а саму девочку, оставшуюся из-за репрессий сиротой, отправили на воспитание за город. Достигнув совершеннолетия, девушка решает вернуться в столицу, но большой город оказывается к ней жесток: комнату давно отдали другому человеку, а в институт Фиму не хотят принимать из-за ее семьи. Но героине помогает добрая старушка Кира Петровна, которая пристраивает ее стенографисткой к партначальнику.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бедные родственники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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