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Военный корреспондент 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Военный корреспондент
Киноафиша Сериалы Военный корреспондент Сезоны Сезон 1

Военный корреспондент 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Военный корреспондент»

В 1 сезоне сериала «Военный корреспондент» в центре сюжета оказывается опытный независимый журналист из Соединенных Штатов Америки по имени Мэтт Маккью. Этот мужчина может считать себя настоящим героем пера, ведь он прошел вместе с воинами Ливию, Ирак и Афганистан, освещая важнейшие фронтовые события. В 2014 году новый конфликт возникает на Восточной Украине, на Донбассе. Мэтт не доверяет чужому мнению и решает самостоятельно выяснить, что творится между Россией и Украиной. Он добывает командировочное направление от крупного телеканала и отправляется в горячую точку, но увиденное поражает Мэтта до глубины души.

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Список серий 1-го сезона сериала «Военный корреспондент» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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