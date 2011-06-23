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Записки экспедитора Тайной канцелярии 2 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Записки экспедитора Тайной канцелярии 2
Киноафиша Сериалы Записки экспедитора Тайной канцелярии 2 Сезоны Сезон 1

Записки экспедитора Тайной канцелярии 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии 2»

В 1 сезоне сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии 2» события разворачиваются в царской России после смерти Петра Великого. В стране наступают смутные и неопределенные времена со значительным откатом культуры назад. Морской офицер Семен Плахов оказывается перед военным судом по обвинению в убийстве чиновника, которое он не совершал. Глава Тайной канцелярии Ушаков видит в этом парне неплохой потенциал и предлагает ему сделку: свобода взамен на выполнение его поручения. Герой соглашается и отправляется с тайным посланием за границу – через Европу в сам Новый Свет, где его ждут опасные приключения.

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Список серий 1-го сезона сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Экспедиция
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2011
Чужая земля
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2011
Наживка
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2011
Выкуп
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2011
Месть
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2011
Охота
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2011
Дом
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2011
В тени трона
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2011
График выхода всех сериалов
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