В 1 сезоне сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии 2» события разворачиваются в царской России после смерти Петра Великого. В стране наступают смутные и неопределенные времена со значительным откатом культуры назад. Морской офицер Семен Плахов оказывается перед военным судом по обвинению в убийстве чиновника, которое он не совершал. Глава Тайной канцелярии Ушаков видит в этом парне неплохой потенциал и предлагает ему сделку: свобода взамен на выполнение его поручения. Герой соглашается и отправляется с тайным посланием за границу – через Европу в сам Новый Свет, где его ждут опасные приключения.