Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Раскаленный периметр 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Раскаленный периметр
Киноафиша Сериалы Раскаленный периметр Сезоны Сезон 1

Раскаленный периметр 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Раскаленный периметр»

В 1 сезоне сериала «Раскаленный периметр» бывшие десантники Игорь и Андрей после демобилизации решают отдохнуть на море. Они приезжают в небольшой и уютный прибрежный городок с идиллическими пляжами. Но выясняется, что в этом месте творится нечто странное: недавно поблизости начали пропадать молодые туристки. Когда друзья оказываются на месте очередного преступления, они попадают под подозрение, ведь похитителей все описывают как двух высоких и мускулистых парней. Но вскоре становится понятно, что герои непричастны. Заметив на пляже подозрительных мужчин, Игорь пытается их остановить и чуть не погибает.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Раскаленный периметр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2014
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше