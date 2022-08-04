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Супергиганты братья-роботы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Супергиганты братья-роботы
Киноафиша Сериалы Супергиганты братья-роботы Сезоны Сезон 1

Super Giant Robot Brothers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Супергиганты братья-роботы»

В 1 сезоне сериала «Супергиганты братья-роботы» мир столкнулся с невиданными бедствиями. Планета подверглась нападению межгалактических злых сил. Вступить с ними в сражение и остановить вселенское зло способны только двое братьев-роботов, наделенных сверхъестественными способностями. В каждом эпизоде супергиганты отправляются на очередной поединок с гигантскими монстрами кайдзю. В свободное от битв время братья конкурируют друг с другом, выясняют отношения, меряются силами и решают множество бытовых проблем. На пути героев ожидает немало захватывающих и опасных приключений.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Супергиганты братья-роботы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Супергиганты братья-роботы Super Giant Robot Brothers
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2022
Добро пожаловать в G.R.I.T.S. Welcome to G.R.I.T.S.
Сезон 1 Серия 2
4 августа 2022
Впусти меня, тренер Put Me in, Coach
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2022
Обновления Upgrades
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2022
Внутренне пространство Inner Space
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2022
Дорожное путешествие Road Trip
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2022
Друг мальчика-бота Boybotfriend
Сезон 1 Серия 7
4 августа 2022
Ударь бота Whack-a-bot
Сезон 1 Серия 8
4 августа 2022
Брось вызов гравитации, бро Defying Gravity, Bro
Сезон 1 Серия 9
4 августа 2022
Рука судьбы The Hand of Fate
Сезон 1 Серия 10
4 августа 2022
График выхода всех сериалов
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